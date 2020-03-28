روسيا تعلن تطويرها علاجا فعالا لمرضى «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 05:16 مساء

أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا تمكنها من تطوير دواء لعلاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا «كوفيد-19»، على أساس عقار «مفلوكوين» المضاد للملاريا.

وقالت الوكالة في بيان لها إن المركز العلمي الإنتاجي «فارم زاشيتا» التابع لها، «نجح في وضع خطة لعلاج عدوى فيروس «كورونا» على أساس عقار «مفلوكوين» المضاد للملاريا، مستفيدًا من التجربتين الصينية والفرنسية»، بحسب «روسيا اليوم».

وأضافت أن الدواء الجديد «يمنع بانتقائية عالية الاعتلال الخلوي الناجم عن فيروس كورونا، ويمنع تكاثره، فيما يعيق تأثير «المفلوكين» الكابح للمناعة تنشيط الاستجابة الالتهابية التي يسببها الفيروس.

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وأكدت أن «إضافة المضادات الحيوية من مجموعة الماكروليد والبنسلين الصناعي إلى نظام العلاج لا تؤدي إلى إصابة المريض بالالتهابات البكتيرية الفيروسية الناجمة عن عدوى ثانوية فحسب، بل تعمل على زيادة تركيز المادة في بلازما الدم والرئتين، ما يتيح توفير علاج فعال للمرضى».

وأضاف البيان أن خبراء مركز «فارم زاشيتا»، طوروا أسلوب العلاج هذا مع مراعاة توصيات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن الوكالة تقدمت إلى وزارة الصحة الروسية بمقترح إدراج الدواء والخطة العلاجية في توصياتها المنهجية بشأن الوقاية والتشخيص والعلاج من عدوى فيروس «كوفيد-19».

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وأكدت الوكالة في ختام البيان أن اعتماد العلاج الجديد بما في ذلك للوقاية من الفيروس، سيتيح تجاوز ذروة تفشي الوباء وإحكام السيطرة عليه بفعالية مستقبلًا.

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