وفيات فيروس «كورونا المستجد» تتخطى الألف حالة في المملكة المتحدة

تخطت حصيلة الوفيات جراء فيروس «كورونا المستجد» عتبة الألف في المملكة المتحدة بعد تسجيل 260 وفاة جديدة في يوم واحد، حسب بيان رسمي السبت.

وصارت الحصيلة الإجمالية 1019 وفاة و17089 إصابة مؤكدة، وفق «فرانس برس».