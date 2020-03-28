«فرانس برس»: أكثر من 600 ألف إصابة بـ«كورونا» المستجد رسميا في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 03:30 مساء
موظف بولندي يقيس حرارة أحد المارة على الحدود، 16 مارس 2020 (أ ف ب)

تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة رسميا في العام عتبة 600 ألف إصابة، منذ بدء تفشي وباء «كوفيد-19»، حسب تعداد أجرته «فرانس برس» بالاستناد إلى مصادر رسمية، السبت، الساعة 10.45 بتوقيت غرينتش.

وجرى التثبت من 605010 إصابات في 183 دولة، بينها 27982 وفاة، بخاصة في الولايات المتحدة «104837 إصابة، بينها 1711 وفاة»، وإيطاليا «86498 إصابة»، وهي الدولة التي سجلت العدد الأكبر من الوفيات «9134»، والصين «81394 إصابة، بينها 3295 وفاة»، حيث بدأ انتشار الوباء.

غير أنّ هذه الحصيلة للإصابات المثبتة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، نظرا إلى أن عددا كبيرا من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

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