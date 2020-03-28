تونس تكرّم أول طبيبة في المغرب العربي بطباعة عملة نقدية جديدة تحمل صورتها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 02:45 مساء
رجل يسحب الورقة الجديدة من صراف آلي في تونس العاصمة، 27 مارس 2020. (أ ف ب)

وضع البنك المركزي التونسي، الجمعة، ورقة نقدية جديدة في التداول، تحمل لأول مرة صورة امرأة، هي توحيدة بن الشيخ، أول طبيبة في تونس والمغرب العربي.

وقال عبدالعزيز بن سعيد، مدير الخزينة العامة بالبنك المركزي التونسي، الجمعة، إن الورقة الجديدة وهي من فئة عشرة دينارات (نحو ثلاثة يوروهات) خصصت «منذ سنة» لتكريم «الدكتورة توحيدة وتكريم المرأة التونسية بصفة خاصة»، وفق «فرانس برس».

ووجه المسؤول بالمركزي في تصريح إذاعي، «تحية إكبار» للأطباء والإطار الصحيّ في البلاد، تزامنا مع وجود «الجيش الأبيض في الخطوط الأولى» لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» المستجد. ومنذ مطلع مارس، أصيب في تونس 227 شخصا بالفيروس وتوفي خمسة آخرون. كما احتوت الورقة النقدية الجديدة رسوماً للفخاريات البربرية التونسية وبعض قطع الحُليّ «لتكريم المرأة الحرفية»، وفقا للمسؤول.

وفي العام 1929، حصلت توحيدة بن الشيخ على دبلوم الباكالوريا وواصلت دراسة الطب إثر ذلك في باريس. وعادت بن الشيخ في العام 1936 إلى تونس حيث فتحت عيادة لعلاج الأطفال قبل أن تتخصص في طب النساء والتوليد.

وبين 1955 و1964، ترأست قسم الولادات في مستشفى شارل نيكول في العاصمة التونسية، ثم أشرفت حتى تقاعدها على نفس القسم في مستشفى عزيزة عثمانة، أهم المراكز الصحية بالعاصمة. وتوفيت بن الشيخ التي شغلت أيضاً منصب نائب رئيس الهلال الأحمر التونسي، في 2010 عن عمر 101 عام.

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