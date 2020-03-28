«ووهان» تستعيد حياتها تدريجيا بعد معركة قاسية مع فيروس «كورونا» المستجد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 02:39 مساء
مسافرون إلى مدينة ووهان الصينية في محطة شنغهاي للقطارات، 28 مارس 2020 (أ ف ب)

من فحص المسافرين إلى استقبالهم ببزات وقائية كاملة، فتحت مدينة ووهان الصينية التي ظهرت فيها أول إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، أبوابها تدريجيا على العالم الخارجي، السبت، بعد شهرين من عزلة شبه تامة.

وفي خطوة تكتسي طابعا رمزيا، توقف أول قطار مسافرين يسمح له بالقيام برحلة إليها، بعيد منتصف الليل في محطة ووهان. وقد انتشرت صوره في كل وسائل الإعلام المحلية، بحسب «فرانس برس».

على متن القطار عشرات من سكان المدينة الذين علقوا خارجها منذ نهاية يناير عندما فرضت السلطات حجرا لوقف انتشار الوباء.

حماس وبكاء
وقالت سيدة في السادسة والثلاثين من العمر رفضت كشف اسمها، مبتسمة: «أنا وابنتي شعرنا بحماس كبير عندما اقترب القطار».

وبسبب الإغلاق لم تر زوجها منذ عشرة أسابيع بدت دهرا لابنتها. وقالت السيدة الشابة إن ابنتها «اندفعت باتجاه والدها» عندما رأته. وأضافت: «لم أتمكن من منع نفسي من البكاء». حتى هذا اليوم لم يكن يسمح بدخول المدينة سوى لأفراد الطواقم الطبية والأشخاص المكلفين نقل سلع أساسية. لكن السلطات ترفع تدريجيا هذه القيود منذ الأربعاء.

فحوص دقيقة
وما زال الانفتاح جزئياً، إذ إنه على السكان الانتظار حتى الثامن من أبريل ليتمكنوا من مغادرة ووهان الموعد الذي يعاد فيه فتح مطارات المدينة.

في الاتجاه الآخر، يخضع القادمون لفحوص دقيقة من قياس حرارة جسمهم إلى التدقيق في هوياتهم وطرح أسئلة عن تنقلاتهم قبل وصولهم. ويتوجب عليهم تقديم أرقام خاصة بهم مشفرة على هواتفهم النقالة تشكل تصريح مرور وتثبت أنهم سالمون. وتطبق هذه الإجراءات أمام طاقم يرتدي أفراده أقنعة واقية ونظارات حماية وبزات وقائية كاملة.

ظهرت أولى الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في ديسمبر في ووهان. ودفعت المدينة ثمنا باهظا لهذا الوباء إذا أصيب بالفيروس أكثر من خمسين ألف شخص وسجلت 2538 وفاة. وأعلنت السلطات الصحية، السبت، وفاة ثلاثة مصابين آخرين. لكن الأعداد تراجعت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

«خطر متدن»
وقال مسؤول محلي، الجمعة، إن ووهان أصبحت تعتبر منطقة «خطر متدن». وهذا الوضع مناقض لما حدث في نهاية يناير في أوج الأزمة، عندما شاهد صحفيون صفوفا طويلة من المرضى أمام مستشفيات استُنفدت طاقتها.

وقال غاو تشوسونغ، الذي يعمل في قطاع السيارات: «لم أعد إلى ووهان منذ شهرين. أشعر أنني عدت من بلد آخر». وعلى الرغم من الصعوبات، تنتظر صفوف طويلة من المسافرين أن تستقل القطار إلى ووهان، في محطة القطارات في شنغهاي التي تبعد نحو 830 كلم.

والعودة إلى الوضع الطبيعي تدريجية. وأعاد مترو ووهان فتح أبوابه، السبت، كما أعيد تشغيل الخطوط الرئيسية للحافلات، لكن بعض المراكز التجارية بقيت مغلقة. ويتجنب السكان الذين ما زالوا يرتدون الأقنعة الواقية، الأماكن المزدحمة. وحذرت السلطات من التنقلات غير الضرورية التي يمكن أن تسهل انتشار الفيروس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفير الأميركي يوجه «رسالة مفتوحة» للقيادة السياسية والعسكرية والشعب في ليبيا
ليبيا
أميركا تسجل حصيلة قياسية بـ354 وفاة ونحو 18 ألف إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
دولى
أميركا: نعارض تجدد القتال في طرابلس.. هذا وقت مكافحة «كورونا» لا العنف
ليبيا
وفاة الفنان الليبي عبدالرحمن قنيوة
ليبيا
«مارس».. شاهد على أبرز المواجهات لـ«فرسان المتوسط»
رياضة محلية
المسماري يعلن السيطرة على العسة والجميل ورقدالين وزلطن
ليبيا
تشمل ليبيا.. الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة عالمية بملياري دولار لمواجهة ...
ليبيا
«فرانس برس»: أكثر من نصف مليون شخص حول العالم أصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد ...
دولى
«رويترز»: دوريات أوروبية قبالة ليبيا بدءا من أبريل لمنع وصول الأسلحة إلى ...
ليبيا
مجموعة العشرين تتعهد بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمواجهة فيروس ...
دولى
العدد 226/227 من جريدة «الوسط»: ليبيون بين سندان القصف ومطرقة «كورونا».. ...
ليبيا
كاركاتير خيري - الصحة والسلاح في ميزانيات الدول العربية
كاريكاتير
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 أعراض خفيفة لفيروس «كورونا المستجد».. انتبه لها