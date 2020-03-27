عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز 25 ألف حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 مارس 2020, 05:35 مساء
عاملان في مدخل فندق بمدريد تحول إلى مركز طبي، 19 مارس 2020 (فرانس برس)

ارتفع عدد الوفيات بفيورس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 25 ألف شخص، اليوم الجمعة، حسب تعداد لوكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وبلغ العدد بالتحديد 25 ألف و66 حالة وفاة، أغلبها في أوروبا (17314). وتعد إيطاليا أكثر البلدان تضررا من الوباء حيث سجلت 8165 وفاة تليها إسبانيا (4858) ثم الصين (3292).

وسجلت في أنحاء العالم 547 ألف و33 حالة إصابة مؤكدة على الأقل منذ نهاية ديسمبر الماضي.

كورونا في أميركا اللاتينية
وتخطى عدد الإصابات بالوباء في أميركا اللاتينية  10 آلاف إصابة، وفق الوكالة الفرنسية.

وتم الإعلان عن أول إصابة في أميركا اللاتينية في 26 فبراير في البرازيل التي باتت بؤرة للوباء في المنطقة مع تسجيل حوالى ثلاثة آلاف إصابة و77 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس في القارة إلى 181 حالة.

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