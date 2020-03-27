جنوب أفريقيا تسجل أول حالتي وفاة بفيروس «كورونا»

قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا في سويتو لمواجهة «كورونا»، 26 مارس 2020 (لإرانس برس)

سجلت جنوب إفريقيا أول حالتي وفاة بفيروس «كورونا» المستجد، اليوم الجمعة، في وقت تجاوز عدد الإصابات لديها عتبة الألف، وذلك بعد ساعات على بدء تطبيق إجراءات عزل لثلاثة أسابيع.

وأعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا، زويلي مخيزي اليوم، الجمعة: «للأسف استيقظ مواطنو جنوب أفريقيا على أنباء سيئة عن أول الوفيات بـ(كوفيد-19)»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان الرئيس سيريل رامابوزا قد أمر المواطنين البالغ عددهم 57 مليونا بلزوم منازلهم لمدة 21 يوما، لينضم إلى دول أفريقية أخرى فرضت إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس.

المواطنون يرفضون الاستجابة للأوامر

وتحدى العديد من المواطنين الأوامر التي بدأ تطبيقها منتصف ليل الخميس، فاصطفوا أمام متاجر الأغذية أو محطات الحافلات.

وبدت الشرطة غير قادرة على ضبط الوضع في وسط جوهانسبرغ، اليوم، حيث كان مئات المتسوقين يتدافعون لدخول أحد المتاجر.

وأعلن وزير الصحة أن شخصين توفيا في إقليم الكاب الغربي، مضيفا أن الإصابات تجاوزت عتبة الألف.

والخميس، أعلنت السلطات عن 927 حالة مؤكدة بارتفاع بأكثر من 30% عن اليوم الذي سبقه، وتوقع رامابوزا أن يبلغ العدد 1500 إصابة في غضون أيام.

وفرضت دول أفريقية من بينها كينيا ورواندا ومالي قيودا للحد من انتشار الفيروس، الذي بلغت حصيلته المؤكدة في القارة أكثر من 3200 إصابة و89 وفاة.

