روسيا تغلق المطاعم والمقاهي اعتبارا من السبت للحد من انتشار «كورونا»

الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو (أرشيفية: أ ف ب)

تغلق روسيا اعتبارا من السبت جميع المقاهي والمطاعم في البلد، ضمن إطار تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الجمعة.

وأمر ميشوستين في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة على الإنترنت بتعليق السلطات التنفيذية في أقاليم الاتحاد الروسي النشاطات في المطاعم، اعتبارا من الغد وحتى 5 إبريل المقبل، باستثناء التبادل التجاري عن بعد، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت روسيا قررت تعليق الرحلات الجوية من وإلى البلاد بصفة موقتة، في إطار جهودها للحد من انتشار الفيروس الذي سجل العديد من الحالات خاصة في العاصمة موسكو.

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا وصل حتى الآن إلى 438 حالة إصابة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الفيروس القاتل.