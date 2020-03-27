الصين تسجل 55 إصابة جديدة بـ«كورونا»

موظفون طبيون في عيادة في هوانغغانغ الصينية، 27 مارس 2020، (ا ف ب)

أعلنت الصين اليوم الجمعة، تسجيل 55 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 54 حالة من الخارج، في وقت تستعد فيه البلاد إلى إغلاق حدودها موقتاً وخفض عدد رحلاتها الدولية بشكل كبير.

وللمرة الأولى منذ ثلاثة أيام، سجلت حالة إصابة محلية في شرق البلاد، بحسب الحصيلة الرسمية التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وسجلت خمس وفيات في مقاطعة هوباي التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، ووضعت تحت الحجر منذ يناير، وقد بدأ تخفيف القيود تدريجيا في هذه المقاطعة منذ الأربعاء الماضي.

وتسعى الصين إلى منع تفشي جديد للوباء على أراضيها بسبب الإصابات القادمة من الخارج، إذ أحصت البلاد 595 حالة مستوردة، غالبيتهم الكبرى (90%) صينيون عائدون إلى بلادهم، بحسب وزارة الخارجية.

وقف الرحلات

وأعلنت بكين مساء الخميس أنها ستغلق موقتا غالبية حدودها مع الخارج وتقلص بشكل كبير رحلاتها الدولية، ويمنع بموجب القيود الجديدة على السياح والأجانب دخول البلاد، ويبدو أن الإجراء لا يشمل المسافرين من أجل الأعمال.

ويمكن لحاملي جوزات سفر الخدمة وجوازات سفر دبلوماسية دخول الأراضي الصينية، وأعلنت الصين في الأثناء خفض رحلاتها الدولية بشكل كبير.

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واعتبارا من الأحد، لا يمكن لأي شركة صينية أن تقوم إلا برحلة خارجية واحدة في اليوم من الصين نحو بلد آخر، ولا يمكن للشركات الأجنبية في المقابل أن تسير إلا رحلة واحدة أسبوعياً إلى الصين.

وأصيب 81340 شخصاً بفيروس كورونا المستجد في الصين وتوفي جراؤه 3292 شخصاً في هذا البلد، بحسب الأرقام الرسمية.