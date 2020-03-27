ماكرون يحضر مع ترامب مبادرة لمواجهة «كورونا»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعد مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودول أخرى مبادرةً جديدة مهمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال ماكرون إنه أجرى مناقشات جيدة للغاية مع ترامب، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مشيرا إلى التحضير للمبادرة من أجل تجاوز أزمة الوباء الذي أصبح جائحة عالمية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وانعقدت أمس قمة استثنائية لمجموعة العشرين عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، رأسها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، حيث تناول الاجتماع سبل تعاون دول العشرين من أجل مواجهة انتشار وباء كورونا عالميا.