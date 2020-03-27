الولايات المتحدة تتجاوز الصين في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 مارس 2020, 01:12 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 25 مارس 2020. (أ ف ب)

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الخميس، أنّ الولايات المتحدة تملك الآن أعلى عدد من الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، وفق إحصاء خاصّ يستند إلى بيانات جمعتها الصحيفة.

وسجّلت الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكّانها 300 مليون نسمة 81,321 إصابة، متجاوزةً بهذه النتيجة عددَ الإصابات في الصين وإيطاليا. 

وأحصت إيطاليا الخميس 80,539 إصابة، بينما سجّلت الصين 81,285 إصابة، وفق إحصاء لوكالة «فرانس برس».

وقالت الوكالة إن الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» المستجد حول العالم تجاوزت، اليوم الخميس، «نصف مليون حالة معلن عنها».

«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية حذرت ترامب من فيروس «كورونا» في يناير لكنه «اختار استبعاد الأمر»

وأوضحت أنه «تم تسجيل الإصابات في 182 بلداً، بما في ذلك اثنتان وعشرون ألفا و920 حالة وفاة، استنادًا إلى البيانات الرسمية للدول وأرقام منظمة الصحة العالمية».

ويعتقد أن عدد الإصابات الفعلية أعلى لأن العديد من البلدان تختبر فقط الحالات الشديدة أو المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى، وفق الوكالة نفسها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: أكثر من نصف مليون شخص حول العالم أصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد ...
دولى
مجموعة العشرين تتعهد بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمواجهة فيروس ...
دولى
العدد 226/227 من جريدة «الوسط»: ليبيون بين سندان القصف ومطرقة «كورونا».. ...
ليبيا
كاركاتير خيري - الصحة والسلاح في ميزانيات الدول العربية
كاريكاتير
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بـ2000 مليار دولار لمواجهة تداعيات «كورونا»
دولى
«فرانس برس»: ثلاثة مليارات شخص مطالبون بملازمة منازلهم تحسبا لـ«كوفيد-19»
دولى
«المركزي» في طرابلس: أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير منفذة ومحالة إلى ...
ليبيا
موسكو تطالب أوروبا بتفويض أممي لحظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد في القمة المالية رغم حصار «كورونا»
رياضة عالمية
فيديو مترجم.. شاهد ماذا قالت سيدة إيطالية لدول الغرب بسبب أزمة فيروس «كورونا»
دولى
القصر الملكي البريطاني يعلن إصابة ولي العهد بفيروس «كورونا»
دولى
وفاة الكاتب المسرحي الأميركي تيرينس ماكنالي جراء فيروس كورونا
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل الكولونيا تحمي من «كوفيد-19»؟