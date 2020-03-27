الولايات المتحدة تتجاوز الصين في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 25 مارس 2020. (أ ف ب)

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الخميس، أنّ الولايات المتحدة تملك الآن أعلى عدد من الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، وفق إحصاء خاصّ يستند إلى بيانات جمعتها الصحيفة.

وسجّلت الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكّانها 300 مليون نسمة 81,321 إصابة، متجاوزةً بهذه النتيجة عددَ الإصابات في الصين وإيطاليا.

وأحصت إيطاليا الخميس 80,539 إصابة، بينما سجّلت الصين 81,285 إصابة، وفق إحصاء لوكالة «فرانس برس».

وقالت الوكالة إن الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» المستجد حول العالم تجاوزت، اليوم الخميس، «نصف مليون حالة معلن عنها».

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وأوضحت أنه «تم تسجيل الإصابات في 182 بلداً، بما في ذلك اثنتان وعشرون ألفا و920 حالة وفاة، استنادًا إلى البيانات الرسمية للدول وأرقام منظمة الصحة العالمية».

ويعتقد أن عدد الإصابات الفعلية أعلى لأن العديد من البلدان تختبر فقط الحالات الشديدة أو المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى، وفق الوكالة نفسها.