«فرانس برس»: أكثر من نصف مليون شخص حول العالم أصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد رسميا

عامل بمستشفى في ووهان، مقاطعة هوباي، الصين، 10 مارس 2020 (أ ف ب)

أعدت وكالة «فرانس برس»، حصيلة إجمالية لإصابات فيروس «كورونا» المستجد حول العالم، اليوم الخميس، حتى الساعة 19:20 بتوقيت غرينتش.

ووفق تلك الحصيلة، ذكرت الوكالة أن «هناك أكثر من نصف مليون حالة معلن عنها بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم».

وأوضحت أنه «تم تسجيل الإصابات في 182 بلداً، بما في ذلك اثنتان وعشرون ألفا و920 حالة وفاة، استنادًا إلى البيانات الرسمية للدول وأرقام منظمة الصحة العالمية».

ويعتقد أن عدد الإصابات الفعلية أعلى لأن العديد من البلدان تختبر فقط الحالات الشديدة أو المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى، وفق الوكالة نفسها.