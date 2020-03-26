«فرانس برس»: أكثر من 250 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 02:19 مساء

سجلت 250 ألف إصابة مثبتة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا حتى الآن، أكثر من نصفها في إيطاليا (74386 إصابة) وإسبانيا (56188 إصابة)، بحسب تعداد قامت به «فرانس برس» الخميس الساعة الثانية بتوقيت غرينتش.

ولفتت وكالة «فرانس برس»، الخميس، إلى أنه بـ«258068 إصابة على الأقل و14640 وفاة»، باتت أوروبا القارة الأكثر تضرراً من الوباء، قبل آسيا التي ظهر فيها الفيروس والتي تسجل (100937 إصابة و3636 وفاة).

لكن عدد الإصابات المؤكدة رسمياً لا يعكس بالضرورة العدد الفعلي للإصابات، حيث إنّ العديد من الدول لا تختبر إلا من تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفى، وفقًا لـ«فرانس برس».

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