مرتكب مجزرة مسجدي نيوزيلندا يقر بكل التهم الموجهة إليه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 02:13 صباحا
برينتون تارنت المتهم بارتكاب مجزرة مسجدي نيوزيلاندا يمثل أمام المحكمة، 16 مارس 2019. (فرانس برس)

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، أن برنتون تارانت الذي ارتكب العام الماضي مجزرة راح ضحيّتها 51 شخصًا حين أطلق النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش أقر، الخميس، بذنبه بكل التهم الموجهة إليه، في تغيير مفاجئ لموقفه.

وقالت الشرطة في بيان إن «الإقرار بالذنب بـ51 تهمة بالقتل وبـ40 تهمة بالشروع بالقتل وبتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي تم عبر اتصال بالفيديو من سجن أوكلاند» حيث يُحتجز تارانت، الأسترالي المؤمن بنظرية تفوق العرق الأبيض، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي 15 مارس 2019 أطلق هذا المتعصّب اليميني النار على المصلين في مسجدين في كرايست تشيرش أثناء صلاة الجمعة ما أسفر عن مقتل 51 شخصًا في أسوأ جريمة إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا الحديث.

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