«كورونا» يجبر فرنسا على سحب جنودها من العراق

صورة تعبيرية عن فيروس كورونا المستجد.

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، مساء الأربعاء، أن باريس قررت سحب جنودها من العراق، حيث يشاركون في عمليات تدريب وذلك بسبب تفشّي وباء «كوفيد-19» في هذا البلد.

وقالت رئاسة الأركان في بيان إنه «بالتنسيق مع الحكومة العراقية، قرر التحالف (الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة الجهاديين) تعديل حجم انتشاره في العراق وتعليق أنشطة تدريب قوات الأمن العراقية موقتًا ولا سيما بالنظر إلى الأزمة الصحية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان أنه بناء عليه «قررت فرنسا سحب جنودها المنتشرين في العراق في إطار عملية شامال حتى إشعار آخر».