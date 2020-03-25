«فرانس برس»: أكثر من 450 ألف إصابة بـ«كورونا» والوفيات تخطت 20 ألفا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 11:25 مساء
صورة تعبيرية عن فيروس كورونا المستجد.

أحصت وكالة «فرانس برس»، اليوم الأربعاء، أكثر من 450 ألف إصابة بفيروس «كورونا» في العالم منذ بدء انتشار الوباء، مستندة إلى مصادر رسمية.

وحسب الإحصائية، بلغ عدد المصابين بالفيروس عالميًا 450 ألفًا و876 شخصًا، بينها عشرون ألفا و647 وفاة في 182 بلدًا ومنطقة، وخصوصًا في الصين (81218 إصابة و3821 وفاة)، البؤرة الأولى للفيروس، وإيطاليا (74386 إصابة) البلد الذي سجلت فيه أكبر حصيلة وفيات وبلغت 7503 حالات.

ولفتت الإحصائية إلى أن الولايات المتحدة هي البلد الذي يشهد تفشيًا للوباء هو الأسرع مع 62086 إصابة و869 وفاة، مع الإشارة الى أن السلطات الصحية الاميركية أحصت أكثر من 54760 إصابة منذ أسبوع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: ثلاثة مليارات شخص مطالبون بملازمة منازلهم تحسبا لـ«كوفيد-19»
دولى
ريال مدريد في القمة المالية رغم حصار «كورونا»
رياضة عالمية
فيديو مترجم.. شاهد ماذا قالت سيدة إيطالية لدول الغرب بسبب أزمة فيروس «كورونا»
دولى
القصر الملكي البريطاني يعلن إصابة ولي العهد بفيروس «كورونا»
دولى
وفاة الكاتب المسرحي الأميركي تيرينس ماكنالي جراء فيروس كورونا
ثقافة وفن
أول اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن.. استمر 4 ساعات وناقش وضع دولة أفريقية
دولى
التوصل إلى خطة في أميركا بتريليوني دولار للتصدي لـ«كورونا»
دولى
الحبري يوضح أسباب تأخر صرف مرتبات الموظفين
ليبيا
«صحة الوفاق» تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«تقصي الأهلة»: الخميس أول أيام شهر شعبان
ليبيا
ستيفاني ويليامز تدين «القصف المتكرر لمنطقة عين زارة» وتدعو إلى الوقف الفوري ...
ليبيا
البنتاغون: الأزمة الناجمة عن «كورونا» المستجد ستستمر «90 يوما»
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن الربو وعلاقته بفيروس «كورونا»