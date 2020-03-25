«فرانس برس»: أكثر من 450 ألف إصابة بـ«كورونا» والوفيات تخطت 20 ألفا

صورة تعبيرية عن فيروس كورونا المستجد.

أحصت وكالة «فرانس برس»، اليوم الأربعاء، أكثر من 450 ألف إصابة بفيروس «كورونا» في العالم منذ بدء انتشار الوباء، مستندة إلى مصادر رسمية.

وحسب الإحصائية، بلغ عدد المصابين بالفيروس عالميًا 450 ألفًا و876 شخصًا، بينها عشرون ألفا و647 وفاة في 182 بلدًا ومنطقة، وخصوصًا في الصين (81218 إصابة و3821 وفاة)، البؤرة الأولى للفيروس، وإيطاليا (74386 إصابة) البلد الذي سجلت فيه أكبر حصيلة وفيات وبلغت 7503 حالات.

ولفتت الإحصائية إلى أن الولايات المتحدة هي البلد الذي يشهد تفشيًا للوباء هو الأسرع مع 62086 إصابة و869 وفاة، مع الإشارة الى أن السلطات الصحية الاميركية أحصت أكثر من 54760 إصابة منذ أسبوع.