إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس «كورونا المستجد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 08:15 مساء

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في إسبانيا، الأربعاء، إصابة نائبة رئيس الحكومة، كارمن كالفو، بفيروس «كورونا المستجد».

وقال مكتب رئاسة الوزراء في إسبانيا إن فحوصات كالفو جاءت سلبية في البداية، لكن الأطباء رأوا أنها لم تكن دقيقة فأعادوا فحصها لتأتي النتيجة إيجابية، ويثبت إصابتها بفيروس «كورونا»، بحسب «رويترز».

وأكد البيان الصادر عن رئاسة الوزراء أن نائبة رئيس الحكومة تخضع للعناية الطبية اللازمة، وحالتها تتحسن بشكل مستمر، وهي في المستشفى حاليًا تخضع للحجر الصحي. ولدى رئيس الحكومة في إسبانيا 4 نواب، تعتبر كالفو الثانية في التسلسل القيادي بعد الرئيس بيدرو سانشيز، وتعتبر الأقوى بين نظرائها الثلاثة.

يذكر أن كالفو تبلغ من العمر 62 عامًا، وتنتمي إلى حزب العمال الاشتراكي في بلادها، وتشغل منصبها منذ يونيو من عام 2018.

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