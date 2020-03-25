فيديو مترجم.. شاهد ماذا قالت سيدة إيطالية لدول الغرب بسبب أزمة فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 04:43 مساء
لقطة من فيديو متداول لسيدة إيطالية تخاطب فيه الغرب بسبب أزمة فيروس كورونا (الإنترنت)

تداول نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مترجماً إلى العربية، لسيدة إيطالية، تتباهى فيه بحضارة بلادها التي تواجه أزمة غير مسبوقة جراء تفشي فيروس «كورونا المستجد» فيها.

وانتقدت السيدة الإيطالية، بحدة، موقف الدول الغربية التي تخلت عن مساعدة روما في محنتها الراهنة، ولم تقدم يد العون، بحسب الفيديو نفسه.

وقبل يوم واحد، عاود عدد الوفيات بفيروس «كورونا المستجد» ارتفاعه في إيطاليا، مع تسجيل 743 وفاة إضافية بعد يومين من التراجع. ومع تسجيل أكثر من 6800 وفاة، تعد إيطاليا البلد الأكثر تضرراً بالوباء.

 

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