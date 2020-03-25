السعودية تقدم وقت حظر التجول للثالثة عصرا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 04:13 مساء

أقرت السعودية، الأربعاء، مزيد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بعد يوم من تسجيل المملكة 205 حالات إصابة جديدة.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سكان مناطق المملكة الـ13 بمنع الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، كما منع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

ومن المقرر أن تسري هذه الإجراءات ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا من يوم الخميس وحتى انتهاء  قرار منع التجول، لمدة 21 يومًا، الذي بدأ الإثنين الماضي. «ولا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية».

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