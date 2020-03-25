واشنطن تدعو الرياض إلى «طمأنة» الأسواق النفطية والمالية

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السعودية، أول مصدر للنفط في العالم، إلى «طمأنة الأسواق النفطية والمالية» في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلوح في الأفق.

وقال بومبيو في مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء، إن الرياض بصفتها «رئيسة مجموعة العشرين هذا العام ودولة نفطية رائدة، لديها فرصة حقيقية لتظهر على مستوى التحديات» في حين انهارت أسعار النفط، وفق ما جاء في بيان الخارجية الأميركية.

وتنظم السعودية، الخميس، قمة عبر الإنترنت لقادة مجموعة العشرين بشأن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي «كورونا المستجد».