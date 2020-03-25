السلطات الإيرانية تحظر الخروج من العاصمة طهران

أحد شوارع العاصمة طهران، 14 فبراير 2020. (أ ف ب)

حظرت السلطات الإيرانية الخروج من العاصمة طهران باستثناء سيارات الإسعاف وقوات الأمن وشاحنات نقل المحروقات، حيث نقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» عن وزير الداخلية، عبدالرضا رجماني فضلي، قوله إن التدبير سيدخل حيز التنفيذ «غدا أو بعد غد».

وستمنع إيران، إحدى أكثر الدول تضرراً من فيروس «كورونا» المستجد في العالم، اعتباراً من الخميس أو الجمعة التنقل بين المدن بهدف وقف تفشي الوباء، كما أعلن، الأربعاء، مسؤولون حكوميون، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأعلن الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: «عمليات السفر الجديدة ستمنع، الخروج من المدن سيمنع»، حيث أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني في وقت سابق أن «إجراءات صعبة» على السكان سيجري تطبيقها قريباً.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، وفاة 143 شخصاً إضافياً بسبب إصابتهم بفيروس «كورونا المستجد»، مما يرفع الحصيلة في البلاد إلى 2077 حالة وفاة.

وقال الناطق باسم الوزارة كيانوش جهانبور: «أحصى زملاؤنا 2206 حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 تتوزع على كل المحافظات الإيرانية خلال 24 ساعة».

ووفقًا لهذه الإحصائية فإن عدد الإصابات الإجمالية يرتفع وفق الأرقام الرسمية إلى 27017 حالةً منذ بدء تفشي الوباء في إيران، إحدى أكثر الدول تضرراً من الفيروس في العالم.