القصر الملكي البريطاني يعلن إصابة ولي العهد بفيروس «كورونا»

ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن القصر الملكي البريطاني، الأربعاء، إصابة ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال الناطق، كلارنس هاوس، إن الأمير تشارلز «71 عاما» تظهر عليه أعراض خفيفة «ولكن في صحة جيدة»، مشيراً إلى أن دوقة كورنوال، 72 عاما، أجرت فحص «كورونا» وكانت النتيجة سلبية، وفقا لـ«بي بي سي».

ولفت كلارنس هاوس إلى أن «تشارلز وكاميلا في حالة عزل الآن في قصر بالمورال»، مضيفا أن الأمير كان «يعمل في المنزل خلال الأيام القليلة الماضية».

وجاء في بيان رسمي للقصر: «وفقًا للمشورة الحكومية والطبية، أصبح الأمير والدوقة الآن يعزلان نفسيهما في المنزل في إسكتلندا».

وأشار القصر إلى أن «الفحص أجري لهما بعد استيفاء المعايير المطلوبة للاختبار»، مضيفًا أنه «لا يمكن التأكد من مصدر العدوى بالفيروس، بسبب العدد الكبير من المشاركات التي قام بها الأمير خلال الأسابيع الأخيرة».