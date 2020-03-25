وزارة الصحة الإيرانية تعلن وفاة 143 حالة جديدة جراء كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، وفاة 143 شخصاً إضافياً بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع الحصيلة في البلاد إلى 2077 حالة وفاة.

وقال الناطق باسم الوزارة كيانوش جهانبور «أحصى زملاؤنا 2206 حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 تتوزع على كافة المحافظات الإيرانية خلال 24 ساعة».

ووفقًا لهذه الإحصائية فإن عدد الإصابات الإجمالية يرتفع وفق الأرقام الرسمية، إلى 27017 حالةً منذ بدء تفشي الوباء في إيران، إحدى أكثر الدول تضرراً من الفيروس في العالم.

وطلبت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، ميشال باشليه، أمس الثلاثاء، «تخفيف أو تعليق» العقوبات الدولية المفروضة على إيران ودول أخرى مثل فنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية خلال هذه «المرحلة الحاسمة» في مواجهة وباء «كوفيد-19».

وقالت باشليه في بيان: «من الضروري القيام باستثناءات عملية واسعة لأسباب إنسانية على صعيد هذه العقوبات ومنح أذونات سريعة ومرنة للحصول على التجهيزات والمعدات الطبية الضرورية»، بحسب «فرانس برس».