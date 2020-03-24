فرانس برس: إحصاء أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا المستجد في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 03:01 مساء

جرى تشخيص أكثر من مئتي ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا، أكثر من نصفها في إيطاليا (63927) وإسبانيا (39673)، بحسب تعداد أعدّته وكالة «فرانس برس» استناداً إلى الأرقام الرسمية الثلاثاء عند الساعة الحادية عشر بتوقيت غرينتش.

وأشارت وكالة «فرانس برس» إلى تسجيل ما لا يقلّ عن 200009 إصابة بينها 10732 وفاة، أوروبا هي القارة الأكثر تضرراً جراء الوباء، وتأتي بعدها آسيا (98748 إصابة بينها 3570 وفاة)، البؤرة الرئيسية للعدوى.

ولفتت «فرانس برس» إلى أن «هذا العدد لا يعكس الواقع الكامل كون عدد كبير من الدول تكتفي بفحص الأفراد الذين تستدعي إصابتهم عناية بالمستشفى».

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