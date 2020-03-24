الصين ترفع قيود التنقل عن المقاطعة التي انتشر منها «كورونا»

رجل يسير في الحديقة الأولمبية في بكين مرتديا كمامة،23 مارس 2020، (ا ف ب)

سترفع مقاطعة هوباي في وسط الصين، حيث ظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى نهاية العام الماضي، القيود على التنقل بعد شهرين على فرض إجراءات عزل عليها، وفق ما أعلن مسؤولون محليون الثلاثاء.

وسيسمح للمواطنين الأصحاء بمغادرة المقاطعة اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء، فيما ترفع ووهان، أكثر المدن التي تفشى منها الفيروس، القيود على التنقل اعتبارا من 8 أبريل، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

78 إصابة جديدة

وفي سياق متصل، سجّلت الصين اليوم سبع وفيات جديدة بالفيروس و78 إصابة جديدة، غالبيتها العظمى لدى أشخاص وافدين من الخارج، في ارتفاع يُخشى أن يكون مؤشراً على موجة تفشٍّ جديدة للوباء في البلاد.

وقالت وزارة الصحّة الصينية في بيان إنّ الوفيات السبع أحصيت جميعاً في مدينة ووهان، المدينة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في ديسمبر، مضيفة أنّ إصابة جديدة واحدة بالفيروس سجّلت في ووهان بعد خمسة أيام من عدم تسجيل المدينة أيّ إصابة جديدة.

وبحسب الوزارة فإنّ الغالبية العظمى من الإصابات الجديدة بالفيروس (74 من أصل 78 إصابة) سجّلت لدى أشخاص التقطوا العدوى خارج البلاد وعادوا إليها أخيرا، وعدد الحالات الوافدة المسجّل الثلاثاء هو ضعفا المسجل أمس الإثنين.

وهناك مدن عدة في الصين اعتمدت إجراءات حجر صحّي مشددة للحؤول دون تفشّي الوباء مرة أخرى، فعلى سبيل المثال بات يتعيّن على أيّ طائرة متجهة من أي دولة إلى بكين أن تحطّ أولاً في مطار خارج العاصمة حيث يخضع ركابها للفحص.

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وأحصت الصين رسميا أكثر من 80 ألف مصاب بالفيروس توفي منهم 3277، وقد أصبحت اليوم ثاني أكثر دولة متضرّرة بالوباء بعد إيطاليا التي حصد فيها الوباء أرواح أكثر من ستة آلاف شخص.

وبعدما سيطرت الصين على تفشّي الوباء داخل البلاد باتت اليوم تخشى موجة تفشٍ جديدة مصدرها هذه المرة مصابون وافدون من الخارج. وبلغ عدد الإصابات الوافدة إلى الصين حتى اليوم 427 إصابة.