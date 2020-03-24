واشنطن تقتطع مليار دولار من مساعدتها لأفغانستان بسبب المأزق السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 01:26 صباحا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الإثنين، أنّ الولايات المتّحدة ستقتطع مليار دولار من مساعدتها لأفغانستان بسبب استمرار النزاع على السلطة، بين الرئيس أشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله.

وقال بومبيو، في بيان صدر في أعقاب زيارة قام بها إلى كابول واستمرّت ثماني ساعات فشل خلالها في إقناع طرفي الأزمة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، «نحن مستعدّون لاقتطاع مليار دولار إضافي في 2021»، مضيفاً أنّ «الولايات المتّحدة تشعر بخيبة أمل منهم (القادة الأفغان) وممّا يعنيه سلوكهم لأفغانستان ولمصالحنا المشتركة»، وفق وكالة فرانس برس..

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