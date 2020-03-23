رئيس بلدية نيويورك يدعو ترامب إلى فرض إغلاق في كل أنحاء الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 05:48 مساء
ساحة تايمز سكوير في نيويورك مقفرة، 23 مارس 2020. (أ ف ب)

دعا رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو الإثنين الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرض إغلاق في كافة أنحاء البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا، كما وجه نداء للحصول على إمدادات المستشفيات التي تحتاج اليها ولايته بشدة.

وقال دي بلاسيو ان على الحكومة الفدرالية ان تصدر أوامر مثل امر «البقاء في المنازل» في كاليفورنيا، واجراءات مشابهة يتم تطبيقها في نيويورك، في جميع أنحاء البلاد، بحسب «فرانس برس».

وصرح لشبكة سي ان ان «يجب تطبيق هذه الاجراءات في كل مكان»، وقال إن «أوكسجين» الفيروس هو الاتصال بين البشر. وقال «إذا لم نفرض التباعد الاجتماعي .. فسنفقد الاف الأرواح التي كان من الممكن انقاذها. الأمر بهذه البساطة».
ويخضع نحو ثلث الاميركيين لمراحل مختلفة من الاغلاق شبه التام، بما في ذلك اكبر ثلاث مدن في البلاد نيويورك ولوس انجيليس وشيكاغو.

نيويورك تواجه خطر نفاد معدات المستشفيات لمواجهة «كورونا»​

وأمرت نحو ثماني ولايات بينها ايلينوي ونيوجيرزي، السكان بالبقاء في منازلهم إلا في حال الضرورة، إلا أن ترامب قاوم حتى الان الدعوات لإعلان اغلاق شامل. وأصبحت مدينة نيويورك الآن مركز تفشي المرض في الولايات المتحدة، مع نحو 11000 اصابة مؤكدة وأكثر من 90 وفاة، بعد انتشار الوباء لأول مرة في ولاية واشنطن.

وحذر دي بلاسيو من أن «الوضع سيكون سيئاً هذا الأسبوع، وأسوأ في الأسبوع التالي. يجب أن نكون صادقين بشأن هذا، هذه مجرد بداية». وأضاف أن المستشفيات العامة بالمدينة لديها فقط إمدادات طبية كافية لهذا الاسبوع، وحض الحكومة الفيدرالية على تسريع الإنتاج.

وقال «أريد فعلياً أن أرى مئات من أجهزة التنفس، وأريد أن أرى مئات الآلاف والملايين من الأقنعة. إذا لم تبدأ هذه بالوصول ابتداء من هذا الاسبوع، سنصل الى مرحلة لا يمكن أن ننقذ الاشخاص الذين يمكن انقاذهم». والأحد أمر ترامب بتركيب آلاف من أسرة الطوارئ في نيويورك وكاليفورنيا وولاية واشنطن لمساعدة المستشفيات التي تعاني من عبء ثقيل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تجربة 4 عقاقير كعلاج محتمل لفيروس كورونا في أوروبا
دولى
ميركل: ألمانيا تمنع التجمعات لأكثر من شخصين
دولى
رونالدو يخضع لفحص طبي جديد لفيروس كورونا
رياضة عالمية
العيساوي يتحدث إلى «لاليبرتون الفرنسية» عن تداعيات حرب طرابلس وكورونا والإصلاحات...
ليبيا
هل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الرابح الأكبر جراء كورونا؟
اقتصاد
تحسن بجودة الهواء حول العالم بفعل تدابير الحجر المنزلي
علوم وتكنولوجيا
فرض حظر التجول في عموم العراق حتى 28 مارس
عربى
روما الفارغة تخيف المشردين أكثر من كورونا
منوعات
«فرانس برس»: أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم
دولى
المغني ليني كيم مصاب بفيروس كورونا
ثقافة وفن
وفاة رئيس ريال مدريد السابق جراء إصابته بـ«كورونا»
رياضة عالمية
إصابة أسطورة ميلان مالديني ونجله بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كمبيوتر خارق افتراضي لتطوير علاج ضد «كورونا»