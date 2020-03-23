أول حالة وفاة بفيروس «كورونا» في نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 02:17 مساء
علم دولة نيجيريا. (الإنترنت)

سجلت نيجيريا أول حالة وفاة بفيروس «كورونا المستجد»، اليوم الإثنين، مع تجاوز عدد الوفيات حول العالم 15 ألف حالة.

وأعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض أن حالة الوفاة لرجل يبلغ من العمر 67 عامًا، وعاد من رحلة علاج في بريطانيا، وكان يعاني مشاكل صحية مزمنة من بينها ورم نخاعي متعدد وداء السكري، كما كان يخضع للعلاج الكيماوي، حسب وكالة «رويترز.

وحتى ظهر اليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس إلى أكثر من 15 ألف حالة وفاة حول العالم، بحسب تعداد أعدته «فرانس برس» استنادًا إلى أرقام رسمية.

وبالإجمال، سُجلت 15189 حالة وفاة، غالبيتها في أوروبا بـ 9197 وفاة. وتسجل إيطاليا 5476 حالة وفاة، أكثر من الصين (3270) وإسبانيا (2182).

 

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