النرويج تعتزم إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة «كورونا»

صورة لعلم الأمم المتحدة أمام مقرها في نيويورك في 23 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

أعلنت النرويج نتيتها إنشاء صندوق تمويلات داخل الأمم المتحدة يهدف لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وقال وزير المساعدة في التنمية، داغ-إينغيه أولستين، «نحن قلقون من الطريقة التي سيؤثر فيها الفيروس على الدول النامية، التي تملك أنظمة صحية ضعيفة أصلاً»، حسب وكالة «فرانس برس».

واعتبر أن التضامن الدولي العابر للحدود يعد الآن أهم من أي وقت مضى، مضيفًا: ولذلك من المهم لنا أن نسهم ماليًّا بصندوق مماثل في الأمم المتحدة.

وأكدت النرويج أن الصندوق سيبصر النور سريعًا، بفضل مساهمة عدة جهات مانحة، وربما هذا الأسبوع، دون أن تعلن المبلغ الذي قدمته.

ترحيب أممي بمبادرة النرويج

وتحظى المبادرة، وفق أوسلو، بترحيب من جانب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، من أن ملايين الأرواح ستكون معرضة للخطر إذا لم يكن هناك تضامن عالمي، خصوصًا حيال الدول الأكثر فقرًا، لمواجهة «وباء كوفيد 19».

وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس عالميًّا 324 ألف إصابة، في 171 بلدًا ومنطقة، مع 14396 حالة وفاة على الأقل، بحسب حصيلة أعدتها «فرانس برس» أمس الأحد.