127 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في إيران

إيرانيون، بعضهم يرتدي أقنعة واقية في طهران في 19 مارس 2020. (أ ف ب)

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع الحصيلة الرسمية إلى 1812 وفاة في واحدة من الدول الأكثر تضررًا من الفيروس إلى جانب الصين وإيطاليا وإسبانيا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، في تصريح نقلته وكالة «فرانس برس، إن 1411 حالة إصابة جديدة سجلت في إيران خلال 24 ساعة.

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ووفق الأرقام الرسمية، يبلغ عدد المصابين بالمرض في الجمهورية الإسلامية 23049 شخصًا حتى الآن.