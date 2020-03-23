ترامب يأمر بإنشاء مستشفيات ميدانية في الولايات الأكثر تضررا بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 08:10 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر حول مستجدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، 22 مارس 2020، (ا ف ب)

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنشاء مستشفيات ميدانية على نحو عاجل، تّتسع لأربعة آلاف سرير، في الولايات الأميركية الأكثر تضررا من جراء فيروس كورونا المستجد.

ووجه ترامب وكالة إدارة الطوارئ الأميركية بإنشاء مستشفيات فدرالية مخصصة لحالات الطوارئ بسعة ألف سرير في ولاية نيويورك وألفَي سرير في كاليفورنيا وألف سرير في ولاية واشنطن، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن كلمته في مؤتمر صحفي أمس الأحد.

وفي وقت سابق، استبعد ترامب فرض إجراءات عزل تام على أراضي كل البلاد في الوقت الراهن، في وقت أعلنت بنسلفانيا ونيفادا وقف كل الأنشطة غير الأساسية لتحذو بذلك حذو كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وإيلينوي.

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وبالتالي باتت أكبر ثلاث مدن في الولايات المتحدة، نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو متوقفة عن الأنشطة حيث عزل حوالي مئة مليون شخص أنفسهم في منازلهم.

وقال حاكم ولاية نيويورك الأميركية، أندرو كومو، إن أهالي الولاية في الحجر الصحي حاليا، مؤكدا أنه الإجراء الأكثر تشددا الذي يمكن أن اتخاذه.

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