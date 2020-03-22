واشنطن «تأسف» لإفراج فرنسا عن إيراني طالبت بتسلمه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 06:34 مساء
صورة من فيديو نشرته وكالة (إيران برس) الرسمية تظهر جلال روح الله نجاد. (أ ف ب)

أعربت واشنطن عن أسفها الأحد لإفراج فرنسا عن مهندس إيراني طالبت بترحيله إليها مقابل إطلاق إيران سراح الباحث الفرنسي رولان مارشال.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية مورغن أورتاغوس في بيان «تعبّر الولايات المتحدة الأميركية عن عميق أسفها تجاه القرار الأحادي الذي اتخذته فرنسا بالإفراج عن المواطن الإيراني جلال روح الله نجاد»، وفق «فرانس برس».

إيران تفرج عن الباحث الفرنسي رولان مارشال​

وعاد السبت الباحث الفرنسي رولان مارشال إلى باريس عقب احتجازه في إيران  تسعة أشهر ونصف. وقالت طهران إن ذلك جاء مقابل إفراج فرنسا عن المهندس الإيراني المهدد بالترحيل إلى الولايات المتحدة جلال روح الله نجاد. وأضافت أورتاغوس أنه «توجد بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا مصلحة مشتركة في تقديم الأشخاص المتهمين بجرائم خطيرة إلى العدالة، لا سيما في القضايا التي تهدد الأمن القومي».

واعتبرت أنه «من المؤسف» أن فرنسا «لم تحترم التزاماتها بموجب المعاهدات» و«منعت تحقيق العدالة». وتتهم الولايات المتحدة روح الله نجاد بمحاولة إدخال معدات تكنولوجية إلى إيران في خرق للعقوبات التي تفرضها على طهران. من جهتها، لم تذكر السلطات الفرنسية في هذا الصدد إجراء تبادل للسجناء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحسن بجودة الهواء حول العالم بفعل تدابير الحجر المنزلي
علوم وتكنولوجيا
فرض حظر التجول في عموم العراق حتى 28 مارس
عربى
روما الفارغة تخيف المشردين أكثر من كورونا
منوعات
«فرانس برس»: أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم
دولى
المغني ليني كيم مصاب بفيروس كورونا
ثقافة وفن
وفاة رئيس ريال مدريد السابق جراء إصابته بـ«كورونا»
رياضة عالمية
إصابة أسطورة ميلان مالديني ونجله بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
بلومبرغ: خطة موسكو لإعادة سيف الإسلام للمشهد السياسي تنتهي باعتقال عميلين روسيين
ليبيا
ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب «كورونا»
دولى
لماذا تسجل إيطاليا أعلى حصيلة وفيات جراء فيروس «كورونا» المستجد؟
دولى
«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية حذرت ترامب من فيروس «كورونا» في يناير لكنه ...
دولى
«كورونا» يواصل حصد وحصار ضحاياه.. أكثر من 4 آلاف وفاة في إيطاليا
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمراض المزمنة «كلمة السر» في وفيات «كورونا»