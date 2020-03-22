كوبا ترسل أطباء إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة «كورونا»

أطباء وممرضون كوبيون قبيل انطلاقهم إلى إيطاليا من هافانا.21 مارس2020.(فرانس برس)

أرسلت كوبا فريقًا من 52 طبيبًا وممرضًا بينهم مَن شارك في مكافحة حمى «إيبولا» في أفريقيا، إلى إيطاليا من أجل تقديم العون لهذا البلد الأوروبي في مكافحة وباء «كوفيد 19»، المعروف بـ«كورونا المستجد»، ويتوجه هذا الفريق الذي وصل إيطاليا، السبت، إلى منطقة لومبارديا الأكثر تضررًا من الفيروس في البلاد. وخلال شهر واحد، توفي 4825 شخصًا بسبب الوباء في إيطاليا.

وأعلن مدير الفريق، كارلوس ريكاردو بيريز، أن الطاقم المؤلف من 36 طبيبًا و15 ممرضًا وإداري «مستعد للعمل دون هوادة لمعالجة المرضى والتصدي لوباء كوفيد 19 بالتعاون مع الأخصائيين الصحيين» في إيطاليا.

وعمل 30 عضوًا من أعضاء هذا الفريق بمكافحة وباء «إيبولا» في غرب أفريقيا العام 2014 بدعوة من منظمة الصحة العالمية، وفق ما أكد مدير الفريق خلال حفل وداع لهم في هافانا.

وعاد توريد الخدمات الطبية على كوبا بـ6.3 مليار دولار في العام 2018، وهو يعدّ، بالإضافة إلى السياحة، أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الكوبي، بحسب الأرقام الرسمية.