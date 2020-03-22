كوبا ترسل أطباء إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 04:25 مساء
أطباء وممرضون كوبيون قبيل انطلاقهم إلى إيطاليا من هافانا.21 مارس2020.(فرانس برس)

أرسلت كوبا فريقًا من 52 طبيبًا وممرضًا بينهم مَن شارك في مكافحة حمى «إيبولا» في أفريقيا، إلى إيطاليا من أجل تقديم العون لهذا البلد الأوروبي في مكافحة وباء «كوفيد 19»، المعروف بـ«كورونا المستجد»، ويتوجه هذا الفريق الذي وصل إيطاليا، السبت، إلى منطقة لومبارديا الأكثر تضررًا من الفيروس في البلاد. وخلال شهر واحد، توفي 4825 شخصًا بسبب الوباء في إيطاليا.

وأعلن مدير الفريق، كارلوس ريكاردو بيريز، أن الطاقم المؤلف من 36 طبيبًا و15 ممرضًا وإداري «مستعد للعمل دون هوادة لمعالجة المرضى والتصدي لوباء كوفيد 19 بالتعاون مع الأخصائيين الصحيين» في إيطاليا.

وعمل 30 عضوًا من أعضاء هذا الفريق بمكافحة وباء «إيبولا» في غرب أفريقيا العام 2014  بدعوة من منظمة الصحة العالمية، وفق ما أكد مدير الفريق خلال حفل وداع لهم في هافانا.

وعاد توريد الخدمات الطبية على كوبا بـ6.3 مليار دولار في العام 2018، وهو يعدّ، بالإضافة إلى السياحة، أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الكوبي، بحسب الأرقام الرسمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرض حظر التجول في عموم العراق حتى 28 مارس
عربى
روما الفارغة تخيف المشردين أكثر من كورونا
منوعات
«فرانس برس»: أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم
دولى
المغني ليني كيم مصاب بفيروس كورونا
ثقافة وفن
وفاة رئيس ريال مدريد السابق جراء إصابته بـ«كورونا»
رياضة عالمية
إصابة أسطورة ميلان مالديني ونجله بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
بلومبرغ: خطة موسكو لإعادة سيف الإسلام للمشهد السياسي تنتهي باعتقال عميلين روسيين
ليبيا
ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب «كورونا»
دولى
لماذا تسجل إيطاليا أعلى حصيلة وفيات جراء فيروس «كورونا» المستجد؟
دولى
«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية حذرت ترامب من فيروس «كورونا» في يناير لكنه ...
دولى
«كورونا» يواصل حصد وحصار ضحاياه.. أكثر من 4 آلاف وفاة في إيطاليا
دولى
خبير لدى «CNN»: السعودية تبعث برسالتين للعالم في حرب أسعار النفط
اقتصاد
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمراض المزمنة «كلمة السر» في وفيات «كورونا»