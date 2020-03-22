إيران تعلن 129 وفاة جديدة بـ«كورونا» ليتجاوز عدد الوفيات 1600 شخص في البلاد

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، 129 وفاة جديدة جراء فيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 1685 في إيران، لتعد إحدى الدول الأكثر تأثرًا بالمرض إلى جانب إيطاليا والصين.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، إن «أكثر من 1028 إصابة جديدة سُجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة».

وأضاف: «في المجمل، ثبُتت إصابة 21638 شخصًا بهذا الالتهاب الرئوي في إيران».

واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس السبت، أن تصدي الحكومة لتفشي وباء «كورونا المستجد» سيؤدي إلى تغييرات مهمة في غضون 15 يومًا.