زلزال يضرب العاصمة الكرواتية زغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 12:11 مساء

أدى زلزال ضرب الأحد العاصمة الكرواتية زغرب إلى مقتل فتى في الخامسة عشرة من العمر، كما ذكرت وكالة الأنباء الكرواتية «هينا».

وكان الزلزال بقوة 5.3 درجة ضرب زغرب صباح الأحد متسبباً بأضرار مادية كبيرة وحالات هلع. ووقع الزلزال الساعة الخامسة فجرا بتوقيت غرينتش، مما دفع العديد من سكان المدينة إلى النزول للشوارع، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ونقلت وكالة الأنباء الكرواتية عن مسؤول الطوارئ في زغرب، زاركو راسيتش، قوله: «تلقينا اتصالا يتعلق بمبنى انهار وعثرنا على فتى غائب عن الوعي ولا شيء يدل على أنه على قيد الحياة»، موضحا أن الفتى في الخامسة عشرة من العمر.

وأكد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال يقع على بعد 7 كيلومترات إلى شمال العاصمة، وفي أحياء وسط زغرب القديمة، انهارت واجهات بعض الأبنية، فيما قطعت الكهرباء عن أنحاء عديدة في المدينة، وتلا الهزة زلزال آخر بقوة 5 درجات، وتشهد منطقة البلقان حركة زلزالية نشطة حيث تتكرر فيها الهزات أرضية.

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