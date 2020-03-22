«فرانس برس»: أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 11:46 صباحا

سُجلت أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس «كوفيد19» كورونا المستجدّ في العالم منذ بداية انتشار الوباء، بحسب تعداد أعدته وكالة «فرانس برس» استناداً إلى مصادر رسمية الأحد عند الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش.

وأُصيب ما لا يقلّ عن 300097 شخص بالمرض من بينها 12895 حالة وفاة في 169 بلداً ومنطقة، خصوصاً في الصين (81054 إصابة بينها 3261 وفاة) وهي منشأ المرض، وإيطاليا (53578 إصابة) الدولة الأكثر تأثراً بالفيروس مع 4825 وفاة.

 إلا أن هذا العدد لا يعكس الواقع الكامل كون عدد كبير من الدول تكتفي بفحص الأفراد الذين تستدعي إصابتهم عناية بالمستشفى.

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