الصين تسجل إصابة محلية واحدة و45 مستوردة بـ«كورونا» المستجد

رجل يرتدي قناعاً للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد في بكين في 21 مارس 2020. (فرانس برس)

أعلنت الصين، الأحد، عن 46 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، بينها حالة عدوى واحدة من داخل أراضيها بعد ثلاثة أيام من عدم تسجيل أي حالة «محلية».

وتحاول الصين التي ظهر فيها فيروس«كورونا» المستجد في ديسمبر، بشكل رئيسي تفادي عودة وباء كوفيد 19 إلى أراضيها من جديد عبر الخارج. وسجلت الحالة المحلية في مقاطعة غوانغ دونغ في جنوب الصين، ومصدرها حالة «مستوردة» من الخارج، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن السلطات الصحية المحلية.

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وتؤكد الصين تسجيل 314 إصابة جراء انتقال العدوى من أشخاص جاءوا من خارج البلاد. ويفرض على كل وافد إلى الصين من أي بلد حجراً صحياً لمدة 14 يوماً. وبدأت الحياة بالعودة إلى طبيعتها ببطء في مقاطعة هوباي ومدينة ووهان بؤرة الفيروس. ولم تسجل في هذه المنطقة أي إصابة جديدة الأحد.