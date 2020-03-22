نائب الرئيس الأميركي ليس مصابا بـ«كورونا»

أظهرت الفحوص الطبّية التي خضع لها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وزوجته أنّهما ليسا مصابين بفيروس «كورونا» المستجدّ، حسب ما أعلن مكتب بنس الأحد.



وقالت كيتي ميلر الناطقة باسم بنس «يسرّنا أن نُعلن أنّ نتائج اختبار كوفيد-19 لنائب الرئيس مايك بنس والسيّدة الثانية كارن بنس جاءت سلبيّة»، حسب وكالة «فرانس برس». وكان بنس أكّد في وقت سابق أنّه سيخضع للفحص بعدما تأكّدت إصابة أحد العاملين في مكتبه بالفيروس.

وقال بنس في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض «رغم أن طبيب البيت الأبيض أوضح ألا سبب يدعو للاعتقاد بأنني معرض (للإصابة)، وأن لا حاجة لإجراء الفحص، وانطلاقًا من المهمات التي أقوم بها بوصفي نائبًا للرئيس على رأس فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، سأخضع وزوجتي لفحص كورونا في وقت لاحق بعد الظهر». وأضاف: «لا الرئيس (دونالد ترامب) ولا أنا تواصلنا في شكل مباشر مع هذا الموظف»، لافتًا إلى أن الأخير «بخير».