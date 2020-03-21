1550 وفاة بـ«كورونا» في إيران وروحاني يتوقع وضعا أفضل خلال 10 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 09:16 مساء

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، أن تصدي الحكومة لتفشي وباء «كورونا المستجد سيؤدي إلى تغييرات مهمة في غضون 15 يومًا، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية إلى 1556.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، أفاد بوفاة 123 مصابًا بالفيروس خلال 24 ساعة، مؤكدًا التثبت من 966 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية لترتفع حصيلة الإصابات في إيران إلى 20 ألفًا و610 حالات، وفق «فرانس برس».

فرنسا تسجل 112 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة والحصيلة ترتفع إلى 562​

غير أن الرئيس الإيراني رأى أن للتصدي الحكومة للفيروس «أثرًا كبيرًا»، مضيفًا أن «الوضع سيتغير تلقائيًّا بين 10 و15 يومًا» في حال «اتبع الجميع التوصيات الصحية»، وفق بيان صادر عن الرئاسة. أضاف أنه يتوجب على الناس «ملازمة المنازل قدر الإمكان». وحث على إغلاق «مراكز تجارية، حيث يتجمع عدد كبير من الناس».

وتم إغلاق «إيران مول»، أكبر مركز تجاري في البلاد يقع في غرب العاصمة طهران، فيما يجري العمل على تحويل صالة عرضه الكبيرة إلى «مركز صحي» بمقدوره استقبال ما يصل إلى 3 آلاف مريض.

وتعكس هذه الأرقام معدل وفيات بنحو 7.5% في أوساط المرضى المصابين بالفيروس ومعدل شفاء بنحو 37 %. أفاد الهلال الأحمر الإيراني بأن نحو ثلاثة ملايين شخص غادروا المحافظات الـ13 الأكثر تأثرًا بالفيروس برًّا منذ 17 مارس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لماذا تسجل إيطاليا أعلى حصيلة وفيات جراء فيروس «كورونا» المستجد؟
دولى
«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية حذرت ترامب من فيروس «كورونا» في يناير لكنه ...
دولى
«كورونا» يواصل حصد وحصار ضحاياه.. أكثر من 4 آلاف وفاة في إيطاليا
دولى
خبير لدى «CNN»: السعودية تبعث برسالتين للعالم في حرب أسعار النفط
اقتصاد
«فرانس برس»: 627 حالة وفاة جديدة في إيطاليا جراء «كورونا» والحصيلة تتجاوز 4 آلاف
دولى
قناة «NBC» الأميركية تعلن وفاة أحد موظفيها جراء إصابته بفيروس «كورونا»
دولى
رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي متهم باستغلال «كورونا» في بيع أسهم...
دولى
«كورونا» المدمر.. الإصابات تقترب من ربع مليون والوفيات 10 آلاف والفقراء يحاربون ...
دولى
السعودية تعلق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين
عربى
«صحة الموقتة» تعلق على الاشتباه بإصابة 7 حالات بفيروس «كورونا»
ليبيا
أمير موناكو يلتحق بمشاهير العالم المصابين بكورونا المستجد
دولى
الملك سلمان يحذر من مرحلة «أكثر صعوبة» في مواجهة فيروس كورونا
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: كورونا يمكنه العيش خارج جسم الإنسان لأيام