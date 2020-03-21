سويسرا تعلن ارتفاع عدد إصابات «كورونا» إلى 6100 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 05:41 مساء

قالت وزارة الصحة السويسرية، اليوم السبت، إن عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» ارتفع إلى 6100 شخص، أي بزيادة نحو 25% عن أمس، فيما بلغ عدد الوفيات 56 شخصًا.

وأضافت الوزارة أن «المستشفيات في إقليم تيسينو المتاخم لحدود إيطاليا، الأكثر تضررًا في أوروبا، تواجه ضغطًا شديدًا»، بحسب «رويترز».

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وقال دانيل كوخ، مدير قسم الأمراض المعدية بالمكتب الاتحادي للصحة، «الوضع في تيسينو متأزم للغاية»، وسجلت سويسرا 1200 حالة إصابة جديدة خلال يوم، فيما زادت الوفيات 13 حالة عن أمس الجمعة.

وتسلم الجيش السويسري 50 جهاز تنقية إضافيًّا ونشرها في تيسينو أمس، حيث تتسارع دول العالم لنشر المزيد من أجهزة التنفس التي قد تساهم في إنقاذ أرواح الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.

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وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 مارس الجاري، فيروس «كورونا» وباءً عالميًّا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة. بحسب آخر الإحصاءات، فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس، الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 284 ألف مصابًا، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 11800 شخصًا حول العالم.

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