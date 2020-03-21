باكستان تعلق الرحلات الجوية الدولية 14 يوما لمواجهة انتشار «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 05:05 مساء

أعلنت باكستان، السبت، تعليق الرحلات الجوية الدولية أسبوعين، في محاولة للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وقال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للأمن الوطني معيد يوسف، في مؤتمر صحفي بإسلام أباد: «سنعلق اعتبارًا من الساعة 08.00 (15.00 ت.غ) الليلة الرحلات الدولية»، وفق «فرانس برس». وأضاف: «لن يسمح بوصول أي رحلات دولية إلى باكستان لأسبوعين»، بحسب «فرانس برس».

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وفحصت البلاد حتى السبت 4046 شخصًا، وتأكدت إصابة 524 ووفاة ثلاثة بـ«كوفيد-19»، وأضاف يوسف أن عددًا قليلًا من الرحلات في طريقها إلى باكستان سيسمح لها بالهبوط صباح الأحد، على أن يتم استثناء الدبلوماسيين وطائرات الشحن من المنع. اعتبر المسؤول أن التعليق «سيتسبب بمشاكل بالتأكيد»، إذ كانت باكستان تتوقع حضور أكثر من 200 ألف زائر، بينهم سياح، بنهاية مارس.

ويخشى مراقبون أن ينتشر الفيروس بسرعة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 215 مليونًا، ويعاني نظامها الصحي صعوبات. قال رئيس الوزراء عمران خان، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن بلاده لا يمكن أن تتحمل إجراء عمليات حجر على مدن بأكملها كما يحصل في الغرب. ولباكستان سوابق في العجز عن احتواء الأوبئة المعدية على غرار شلل الأطفال والسل والالتهاب الكبدي.

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