«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية حذرت ترامب من فيروس «كورونا» في يناير لكنه «اختار استبعاد الأمر»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 12:40 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، 17 مارس 2020 (أ ف ب)

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، الجمعة، أن وكالات الاستخبارات الأميركية، حذرت الرئيس، دونالد ترامب، في ينايرالماضي، من حجم وقوة انتشار فيروس «كورونا» الجديد أو ما بات يُعرف باسم «كوفيد-19» في الصين.

وبحسب موقع «سي إن إن بالعربية»، نقل تقرير الصحيفة الأميركية على لسان مصدر مطلع لم يسمه أن وكالات الاستخبارات صورت لترامب طبيعة الانتشار العالمي للوباء حينها، وكيف تقلل الصين من شأن حدته، بالإضافة إلى توضيح احتمالات حاجة البلاد إلى إجراءات حكومية لاحتواء الأمر.

اختار استبعاد الأمر
وأضاف المصدر في تقرير الصحيفة أن ترامب اختار استبعاد الأمر أو ببساطة عدم التطرق إلى مدى جديته، حيث قال: «دونالد ترامب يمكن أنه لم يكن يتوقع هذا، ولكن الكثيرين في إدارته توقعوا الأمر ولكن لم يتمكنوا من جعله يقوم بأي شيء».

ويأتي تقرير الصحيفة الأميركية في الوقت الذي سجلت فيه الولايات المتحدة الأميركية على الأقل 18763 إصابة بفيروس «كورونا» في البلاد و258 حالة وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خبير لدى «CNN»: السعودية تبعث برسالتين للعالم في حرب أسعار النفط
اقتصاد
«فرانس برس»: 627 حالة وفاة جديدة في إيطاليا جراء «كورونا» والحصيلة تتجاوز 4 آلاف
دولى
قناة «NBC» الأميركية تعلن وفاة أحد موظفيها جراء إصابته بفيروس «كورونا»
دولى
رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي متهم باستغلال «كورونا» في بيع أسهم...
دولى
«كورونا» المدمر.. الإصابات تقترب من ربع مليون والوفيات 10 آلاف والفقراء يحاربون ...
دولى
السعودية تعلق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين
عربى
«صحة الموقتة» تعلق على الاشتباه بإصابة 7 حالات بفيروس «كورونا»
ليبيا
أمير موناكو يلتحق بمشاهير العالم المصابين بكورونا المستجد
دولى
الملك سلمان يحذر من مرحلة «أكثر صعوبة» في مواجهة فيروس كورونا
عربى
غوتيريس يحذر من ملايين القتلى جراء «كورونا» ما لم يُضبط انتشاره
دولى
ترامب: إدارة الأغذية والدواء قلصت الفترة المطلوبة لإنتاج لقاح لعلاج كورونا من ...
دولى
في غياب الإمكانات.. الجنوب الليبي يخوض معركة «غير متكافئة» ضد «كورونا»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: كورونا يمكنه العيش خارج جسم الإنسان لأيام