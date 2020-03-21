مقتل 24 عنصر أمن أفغانيا في هجوم دموي جنوب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 11:52 صباحا
عنصر أمن أفغاني يحمل سلاحه، كابول، 29 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

أفاد مسؤولان أفغانيان عن مقتل أكثر من عشرين عنصر أمن، الجمعة، في هجوم نفّذه مسلحون تسللوا إلى صفوفهم واستهدفوا قاعدتهم في جنوب أفغانستان.

وقال حاكم ولاية زابل، رحمة الله يرمال، إن عددا من «المتسللين» فتحوا النار على رفاقهم أثناء نومهم، في هجوم اعتبر بين الأكثر دموية منذ وقّعت الولايات المتحدة الشهر الماضي على اتفاق مع «طالبان» ينص على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وفق «فرانس برس».

قبل الفجر
واستهدف الهجوم الذي وقع قبل الفجر مقر الشرطة والجيش قرب قلات، عاصمة الولاية، التي لطالما اعتبرت معقلا لـ«طالبان».

وقال رئيس مجلس ولاية زابل، عطا جان حق بيان، إن «14 عنصر جيش أفغانيا وعشرة عناصر شرطة قتلوا» في الهجوم. وأضاف أن أربعة عناصر أمن أفغان آخرين فقدوا. وأضاف بيان أن «المهاجمين كانوا على صلة بمتمردي طالبان». وفر المهاجمون على متن عربتي هامفي عسكريتين وشاحنة وأسلحة وذخيرة.

مخاوف من فيروس «كورونا»
وتأتي الحادثة بعد يوم على دعوة وزير الدفاع الأفغاني، أسدالله خالد، «طالبان» الالتزام بوقف إطلاق النار كطريقة للتعامل مع انتشار «كورونا» المستجد، الذي يخشى مراقبون من أنه يتفشى في البلد الذي يعاني من الفقر دون متابعة السلطات للأمر.

وشدد خالد أن على القوات الأفغانية اتّخاذ موقف «دفاع نشط» أكثر شدة حيال «طالبان»، التي واصل عناصرها هجماتهم في أنحاء البلاد منذ تم التوقيع على الاتفاق مع الولايات المتحدة في 29 فبراير. وتحدّ ولاية زابل باكستان، ويذكر أن زعيم «طالبان» الأسبق، الملا عمر، الذي توفي في 2013 توارى فيها لسنوات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خبير لدى «CNN»: السعودية تبعث برسالتين للعالم في حرب أسعار النفط
اقتصاد
«فرانس برس»: 627 حالة وفاة جديدة في إيطاليا جراء «كورونا» والحصيلة تتجاوز 4 آلاف
دولى
قناة «NBC» الأميركية تعلن وفاة أحد موظفيها جراء إصابته بفيروس «كورونا»
دولى
رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي متهم باستغلال «كورونا» في بيع أسهم...
دولى
«كورونا» المدمر.. الإصابات تقترب من ربع مليون والوفيات 10 آلاف والفقراء يحاربون ...
دولى
السعودية تعلق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين
عربى
«صحة الموقتة» تعلق على الاشتباه بإصابة 7 حالات بفيروس «كورونا»
ليبيا
أمير موناكو يلتحق بمشاهير العالم المصابين بكورونا المستجد
دولى
الملك سلمان يحذر من مرحلة «أكثر صعوبة» في مواجهة فيروس كورونا
عربى
غوتيريس يحذر من ملايين القتلى جراء «كورونا» ما لم يُضبط انتشاره
دولى
ترامب: إدارة الأغذية والدواء قلصت الفترة المطلوبة لإنتاج لقاح لعلاج كورونا من ...
دولى
في غياب الإمكانات.. الجنوب الليبي يخوض معركة «غير متكافئة» ضد «كورونا»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: كورونا يمكنه العيش خارج جسم الإنسان لأيام