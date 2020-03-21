الصين لا تسجل أي إصابة محلية بفيروس «كورونا» لليوم الثالث

متخصصون في الصين يحاولون التأكد من فعالية لقاح لعلاج فيروس «كورونا». (الإنترنت)

لليوم الثالث على التوالي، لم تسجل في الصين أي إصابة محلية جديدة بفيروس«كورونا» المستجد، لكن السلطات الصحية أعلنت، اليوم السبت، عن 41 إصابة إضافية لقادمين من الخارج، وهو رقم قياسي ليوم واحد حتى الآن.

وفي الإجمال، بلغ عدد الإصابات القادمة من خارج الصين 269. وفرضت السلطات حجرا على جميع الوافدين لتفادي أن يوجد هؤلاء المصابون خارج منازلهم وينقلوا العدوى التي تمت السيطرة عليها إلى حدّ كبير في البلاد، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

السيطرة على الوباء في الصين

وتمت السيطرة عمليا على الوباء في الصين حيث ظهر المرض للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية لا سيما في فبراير الماضي.

وسجلت الصين 81 ألف إصابة بالإجمال، لا يزال 6013 منهم مرضى، وفق السلطات الصحية.

وانخفض عدد الوفيات أيضاً بشكل كبير في الصين، مع الإفادة عن سبع وفيات فقط، اليوم، في مقاطعة هوباي مركز انطلاق الوباء.

وفاق عدد الوفيات في إيطاليا الذي تجاوز الأربعة آلاف حتى الآن، عدد الوفيات بالفيروس في الصين (3255).

إشادة من منظمة الصحة العالمية

ورحبت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، بالجهود التي بذلت للتصدي للفيروس في ووهان، المدينة الكبيرة الواقعة في وسط الصين.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تادروس أدهانوم غيبريسوس، أن ووهان تعطي الأمل لبقية العالم بأنه يمكن عكس حتى أخطر الأوضاع.

وشخصت إصابة 250 ألف شخص حول العالم ووفاة 11 ألفاً نتيجة الإصابة بالفيروس المدمر.