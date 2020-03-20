«تيفا» الإسرائيلية ترسل لواشنطن 10 ملايين جرعة دواء ضد الملاريا لعلاج كورونا

صورة تعبيرية عن فيروس كورونا المستجد. (الإنترنت)

أعلنت شركة «تيفا» الإسرائيلية للأدوية الجمعة، أنها ستقدم مجانا إلى المستشفيات الأميركية عشرة ملايين جرعة من دواء مضاد للملاريا، يمكن أن يكون فعالا ضد فيروس كوفيد-19.

وقالت الشركة إن ستة ملايين جرعة هيدروكسيكلوروكين، ستسلم إلى المستشفيات الأميركية بحلول 31 مارس الحالي، وأكثر من عشرة ملايين خلال شهر.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة الإسرائيلية برندان اوغرادي، في بيان، «تعهدنا المشاركة في تسليم أكبر عدد ممكن من الجرعات، بدون مقابل بما أن الطلب على هذا العلاج يتسارع».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث الخميس، عن فاعلية استخدام الكلوروكين بعد نتائج مشجعة في الصين وفرنسا، وإن دعا خبراء إلى التزام الحذر.

وفي فرنسا أعلن مختبر سانوفي الثلاثاء، أنه مستعد لتقديم ملايين الجرعات من عقار «بلاكينيل» يمكنها معالجة 300 ألف مريض.

وقال مدير معهد المستشفى الجامعي في مرسيليا البروفسور ديدييه راول، الإثنين، إن جزيئة الهيدروكسيكلوروكين، تستخدم منذ عقود في معالجة أمراض مناعية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض الذئبة المناعي (لوبوس).

وجرت أبحاث مشابهة في الصين في أوج وباء فيروس كورونا، كوفيد-19 في ووهان.

وكشفت دراسة أجراها البروفسور راول على 24 مريضا مصابين بكورونا المستجد، أن الفيروس اختفى بعد ستة أيام لدى ثلاثة أرباع هؤلاء المرضى.

وحدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الهيئة الفدرالية التي تشرف على تسويق الأدوية في الولايات المتحدة، من حماس ترامب بتأكيدها أن العلاج المسموح به لبعض الأمراض، لم تتم الموافقة عليه لعلاج كورونا.

لكن رئيس الإدارة ستيفن هان قال إنها ستجري «تجربة إكلينيكية واسعة».

وتؤكد «تيفا» التي تستند إلى نجاحاتها الطبية، أنها ستفعل ما بوسعها لتسريع إنتاج الهدروكسيكلوروكين وكذلك إجراء أبحاث لترى ما إذا كان أيا من الأدوية التي تنتجها والبالغ عددها 3500 عقار، يمكن أن تفيد في معالجة كورونا.