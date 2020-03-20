منظمة الصحة العالمية توجه رسالة للشباب مع سرعة انتشار فيروس «كورونا»

وجه المدير العام لمنظمة الصحة العامة، الدكتور تيدروس غيبرييسوس، رسالة للشباب مع سرعة انتشار فيروس «كورونا»، كما دعا العالم إلى أن يُبرز فيروس «كورونا» «كوفيد-19» أفضل ما لديهم من قيم سامية، وأن يكون سببا في التضامن والعمل معا.

وأشاد غيبرييسوس بدور الشباب الذين يعمل الكثير منهم على نشر الوعي بدلا من نشر الفيروس، مضيفا: «اليوم لديّ رسالة للشباب مفادها بأنكم لستم محصنين، فقد يطرحكم فيروس كورونا في فراش المستشفيات لأسابيع وقد يقتلكم، حتى إذا لم تمرضوا فإن الخيارات التي تتخذونها بشأن الأماكن التي تتوجهون إليها قد تكون الفرق بين الحياة والموت بالنسبة لأشخاص آخرين».

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وبحسب غيبرييسوس، في بيان اليوم، «بيّنت المعطيات في العديد من الدول أن من هم دون سنّ 50 يشكلون أكبر عدد من المرضى بفيروس كورونا ويتطلبون علاجا في المستشفيات».

ومع ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» إلى أكثر من 210 آلاف حالة ووفاة أكثر من تسعة آلاف شخص، ذكّرت منظمة الصحة العالمية الشعوب والمجتمعات بأهمية التضامن والعمل معا من أجل تجاوز المحنة، في الوقت الذي تواصل المنظمة والشركاء العمل على إيجاد السبل لوقف الانتقال وإنقاذ الأرواح.