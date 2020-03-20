مقتل عشرات الجنود في هجوم لمتطرفين شمال مالي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 مارس 2020, 09:14 صباحا
جندي مالي في وسط البلاد، 28 فبراير 2020، (ا ف ب)

أعلن الجيش في مالي مقتل نحو ثلاثين جنديا وإصابة خمسة بجروح في هجوم يشتبه أن متطرفين نفذوه شمال البلاد.

واستهدف الهجوم أمس الخميس، معسكرا للجيش في تاركينت، شمال غاو، وفق ما أفاد مسؤول في الجيش لوكالة الأنباء الفرنسية، طالبا عدم الكشف عن هويته.

وأكدت القوات العسكرية في مالي عبر تويتر، أن حصيلة قتلى الهجوم وصل إلى نحو 30 جنديا، بينما أصيب خمسة أشخاص بجروح.

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وكان الجيش أعلن في وقت سابق أن هجوما استهدف معسكره في تاركينت، مشيرا إلى مقتل شخصين وإصابة 10 بجروح، ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية الذي يستهدف الجيش المالي منذ أربعة شهور.

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