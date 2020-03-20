الصين لم تسجل إصابات محلية بـ«كورونا» لليوم الثاني

عنصر أمن في مطار شنغهاي بملابس واقية، 19 مارس 2020، (ا ف ب)

أعلنت الصين اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابات جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، في وقت يهدد تزايد عدد الإصابات القادمة من الخارج التقدّم الذي حققته في مكافحة الوباء.

ويقدّم تراجع عدد الإصابات في البلاد شعاع أمل لباقي العالم في وقت تتخذ سلسلة دول أخرى إجراءات حجر في مسعى لاستنساخ الأسلوب الذي تعاملت فيه بكين مع الوباء، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتراجع عدد الوفيات في الصين كذلك بشكل كبير إذ أعلنت لجنة الصحة الوطنية ثلاث وفيات جديدة فقط، في أقل زيادة يومية منذ بدأت نشر الأرقام في يناير الماضي.

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وتجاوز عدد الوفيات في إيطاليا 3400 شخص، بما يفوق ما سجل في الصين حيث أودى الفيروس بحياة 3248 شخصا. وأصيب نحو 81 ألف شخص بالفيروس في الصين لكن عدد الأشخاص الذين لا يزالون مصابين به حتى الآن نحو سبعة آلاف.

ويعتقد أن الفيروس ظهر في سوق للحيوانات في مدينة ووهان وسط الصين في ديسمبر الماضي.

حالات الخارج

وفرض حجر صحي على نحو 56 مليون شخص في ووهان وباقي مقاطعة هوباي أواخر يناير، لكن السلطات بدأت بتخفيف القيود على السفر بشكل تدريجي مع تراجع عدد الإصابات.

وتخشى الصين حاليا من قدوم موجة جديدة من الإصابات من الخارج، ما دفع مناطق عدة بينها بكين لفرض حجر صحي مدته 14 يوما على الوافدين من الخارج.

وأشارت اللجنة الصحية إلى تسجيل 39 حالة إضافية لأشخاص قادمين من الخارج الجمعة، ما رفع إجمالي هذه الحالات إلى 228.