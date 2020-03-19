أميركا تتخذ إجراء غير مسبوق في تاريخها لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 10:45 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (أرشيفية: الإنترنت).

شددت واشنطن، اليوم الخميس، تحذيرها للأميركيين، فطالبتهم بعدم السفر إلى الخارج لأي داع والعودة إلى الولايات المتحدة إن أمكنهم، في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ليبلغ بذلك التحذير الصادر عن وزارة الخارجية والذي شمل كامل العالم، مستواه الأقصى، مما يمثل إجراء غير مسبوق في تاريخ البلاد. 

وجاء في بيان نشرته الوزارة على تويتر «أنها توصي المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى الخارج بسبب وطأة كوفيد-19 في العالم»، وأضاف «في البلدان التي لا تزال توجد فيها خيارات للمغادرة في رحلات تجارية، يجب على المواطنين الأميركيين المقيمين في الولايات المتحدة تنظيم عودتهم فورا»، ولم يتحدث البيان عن تكفل السلطات الأميركية بالإجلاء، حسب وكالة «فرانس برس».  

ويأتي هذا الإجراء في وقت أغلقت عدة دول حول العالم حدودها، ومن بينها الحدود بين كندا والولايات المتحدة، ومنع أيضا غير الأميركيين من السفر من أوروبا إلى أميركا ضمن مساعي وقف انتشار الوباء.

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