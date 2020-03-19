إصابة أمير موناكو ألبير الثاني بفيروس كورونا المستجد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 09:42 مساء
أمير موناكو الأمير ألبير الثاني. (المراسل الملكي، موناكو)

أعلن قصر موناكو أن الأمير ألبير الثاني مصاب بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بمقدوره مواصلة العمل من مقرّه الخاص، وأنّ «وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق»، وفقا لـ«فرنس برس».

وأوضح البيان أنّ «الأمير ألبير الثاني (...) خضع للفحوص في بداية الأسبوع، وتبينت النتيجة إيجابية»، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان إصابة وزير الدولة، ما يعادل رئيس الوزراء، سيرج تيل بالفيروس.

وأضاف القصر أن ألبير الثاني «يتابعه عن قرب طبيبه ومختصون من مركز الأميرة غريس الطبي». 

وشمل بيان القصر دعوة جديدة من الأمير لاحترام تدابير الحجر لاحتواء انتشار الفيروس.

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